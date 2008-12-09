Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
1:3
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
9 дек. 2008, 22:45 МСК
9.12.2008, 22:45 МСК
вторник
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы