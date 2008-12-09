Матч завершен
Базель
Базель
0:1
Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
9 дек. 2008, 22:45 МСК
9.12.2008, 22:45 МСК
вторник
Пол Аллертс
Пол Аллертс
Главный Судья
Составы