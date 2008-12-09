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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Бриги 62
Тотти 80
2:0
Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
9 дек. 2008, 22:45 МСК
9.12.2008, 22:45 МСК
вторник
Херберт Фандель
Херберт Фандель
Главный Судья
Составы
Рома
мин
0
Дони
Дони
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Жуан
Жуан
90
0
Мексес
Филипп Мексес
90
0
Пануччи
Кристиан Пануччи
90
0
Менез
Жереми Менез
81
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Перротта
Симоне Перротта
90
0
Бриги
Маттео Бриги
62'
62'
90
0
Баптиста
Жулио Баптиста
90
0
Тотти
Франческо Тотти
80'
80'
87
Запасные
0
Сисиньо
Сисиньо
0
Кассетти
Марко Кассетти
0
Лориа
Симоне Лориа
0
Писарро
Давид Писарро
0
Вучинич
Мирко Вучинич
0
Монтелла
Винченцо Монтелла
Бордо
мин
0
Раме
Ульрих Раме
90
0
Жюрьетти
Франк Жюрьетти
90
0
Планюс
Марк Планюс
90
0
Диавара
Сулейман Диавара
90
0
Шальме
Матье Шальме
90
0
Вендел
Вендел
70
0
Диарра
Алу Диарра
90
0
Фернандо
Фернандо
90
0
Гуффран
Йоан Гуффран
60
0
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
90
0
Шамах
Маруан Шамах
70
Запасные
0
Валверде
Матье Валверде
0
Пласенте
Диего Пласенте
0
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
0
Траоре
Абду Траоре
0
Белльон
Давид Белльон
0
Кавенаги
Фернандо Кавенаги
0
Жуссие
Жуссие