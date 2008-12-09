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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Калу 41
Дрогба 72
2:1
Матч завершен
ЧФР Клуж
Бухарест
Коне 56
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
9 дек. 2008, 22:45 МСК
9.12.2008, 22:45 МСК
вторник
Петер Фрейдфельдт
Петер Фрейдфельдт
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Босингва
Жозе Босингва
90
0
Калу
Саломон Калу
41'
41'
64
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
87
0
Деку
Деку
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Коул
Джо Коул
75
0
Анелька
Николя Анелька
90
Запасные
0
Кудичини
Карло Кудичини
0
Иванович
Бранислав Иванович
0
Бридж
Уэйн Бридж
0
Феррейра
Паулу Феррейра
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Стох
Мирослав Стох
0
Дрогба
Дидье Дрогба
72'
ЧФР Клуж
мин
0
Кларо
Нуну Кларо
90
0
Перейра
Альваро Перейра
90
0
Алкантара
Уго Алкантара
90
0
Каду
Рикардо Каду
90
0
Панин
Кристиан Панин
90
0
Кулио
Хуан Кулио
90
0
Мурешан
Габриэль Мурешан
90
0
Дани
Рикардо Дани
90
0
Трикэ
Эуджен Трикэ
73
0
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
60
0
Коне
Иссуф Коне
56'
56'
90
Запасные
0
Галиасси
Андре Галиасси
0
Пералта
Сикшто Пералта
0
Деяк
Чиприан Деяк
0
Коне
Эммануэль Коне
0
Ней
Ней