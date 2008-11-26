Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Симау 15
Родригес 29
2:1
Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
Куверманс 48
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
26 нояб. 2008, 22:45 МСК
26.11.2008, 22:45 МСК
среда
Массимо Бузакка
Массимо Бузакка
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Купе
Грегори Купе
90
0
Перниа
Мариано Перниа
90
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
51
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
0
Сейтаридис
Георгиос Сейтаридис
90
0
Симау
Симау
15'
15'
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
80
0
Манише
Манише
90
0
Родригес
Макси Родригес
29'
29'
90
0
Форлан
Диего Форлан
90
0
Агуэро
Серхио Агуэро
66
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Ибаньес
Пабло Ибаньес
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
0
Банега
Эвер Банега
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
ПСВ
мин
0
Исакссон
Андреас Исакссон
90
0
Бреше
Жереми Бреше
90
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
0
Сальсидо
Карлос Сальсидо
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Джуджак
Балаж Джуджак
90
0
Афеллай
Ибрагим Афеллай
28
0
Лазович
Данко Лазович
90
0
Куверманс
Данни Куверманс
48'
48'
90
Запасные
0
Кассио
Кассио
0
Аддо
Эрик Аддо
0
Баккал
Отман Баккал
0
Нейланд
Стефан Нейланд