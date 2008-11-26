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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Шахтер
Донецк
Жадсон 32
Виллиан 50
Жадсон 65
Жадсон 72
Селезнев 75
5:0
Матч завершен
Базель
Базель
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
26 нояб. 2008, 22:45 МСК
26.11.2008, 22:45 МСК
среда
Кристин Якобссон
Кристин Якобссон
Главный Судья
Составы
Шахтер
мин
0
Пятов
Андрей Пятов
90
0
Рац
Рэзван Рац
90
0
Ищенко
Николай Ищенко
90
0
Кучер
Александр Кучер
90
0
Срна
Дарио Срна
77
0
Хюбшман
Томаш Хюбшман
90
0
Гай
Алексей Гай
90
0
Фернандиньо
Фернандиньо
74
0
Виллиан
Виллиан
50'
50'
90
0
Жадсон
Жадсон
32'
65'
72'
32', 65', 72'
90
0
Адриано
Луис Адриано
46
Запасные
0
Шуст
Богдан Шуст
0
Левандовски
Мариуш Левандовски
0
Шевчук
Вячеслав Шевчук
0
Езерский
Владимир Езерский
0
Дуляй
Игор Дуляй
0
Селезнев
Евгений Селезнев
75'
0
Морено
Марсело Морено
Базель
мин
0
Коcтанцо
Франко Коcтанцо
90
0
Марке
Франсуа Марке
90
0
Дзанни
Рето Дзанни
90
0
Сафари
Беранг Сафари
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Штокер
Валентин Штокер
90
0
Хуггель
Бенджамин Хуггель
90
0
Карлитуш
Карлитуш
70
0
Дердийок
Эрен Дердийок
90
Запасные
0
Ферати
Бег Ферати
0
Фрай
Фабиан Фрай
0
Перович
Марко Перович
0
Мустафи
Орхан Мустафи