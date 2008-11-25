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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
БАТЭ
Борисов
0:1
Матч завершен
Реал
Мадрид
Рауль 7
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
25 нояб. 2008, 22:45 МСК
25.11.2008, 22:45 МСК
вторник
Терье Хауге
Терье Хауге
Главный Судья
Составы
БАТЭ
мин
0
Веремко
Сергей Веремко
90
0
Юревич
Александр Юревич
90
0
Сосновский
Сергей Сосновский
90
0
Казанцев
Виталий Казанцев
90
0
Хагуш
Анри Хагуш
90
0
Стасевич
Игорь Стасевич
46
0
Лихтарович
Дмитрий Лихтарович
70
0
Володько
Александр Володько
65
0
Близнюк
Геннадий Близнюк
90
0
Кривец
Сергей Кривец
90
0
Родионов
Виталий Родионов
90
Запасные
0
Гутор
Александр Гутор
0
Сиваков
Михаил Сиваков
0
Пеха
Иван Пеха
0
Скавыш
Максим Скавыш
0
Нехайчик
Павел Нехайчик
0
Мирчев
Владислав Мирчев
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Хайнце
Габриэль Хайнце
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Дренте
Ройстон Дренте
90
0
Гаго
Фернандо Гаго
90
0
Гути
Гути
78
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
90
0
Савиола
Хавьер Савиола
89
0
Рауль
Рауль
7'
7'
85
Запасные
0
Дудек
Ежи Дудек
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
0
Марсело
Марсело
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
0
Хави Гарсия
Хави Гарсия
0
Буэно
Альберто Буэно