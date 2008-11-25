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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:0
Матч завершен
Ювентус
Турин
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
25 нояб. 2008, 20:30 МСК
25.11.2008, 20:30 МСК
вторник
Клаус Бо Ларсен
Клаус Бо Ларсен
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Ширл
Радек Ширл
90
0
Крижанац
Ивица Крижанац
90
0
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Аршавин
Андрей Аршавин
70
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Зырянов
Константин Зырянов
90
0
Данни
Данни
90
0
Погребняк
Павел Погребняк
90
Запасные
0
Чонтофальски
Камил Чонтофальски
0
Губочан
Томаш Губочан
0
Домингес
Алехандро Домингес
0
Файзулин
Виктор Файзулин
0
Широков
Роман Широков
0
Текке
Фатих Текке
Ювентус
мин
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Мельберг
Улоф Мельберг
90
0
Грыгера
Зденек Грыгера
90
0
Недвед
Павел Недвед
90
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
0
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
90
0
Каморанези
Мауро Каморанези
84
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
88
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
78
Запасные
0
Кименти
Антонио Кименти
0
Легротталье
Никола Легротталье
0
Де Челье
Паоло Де Челье
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
0
Джовинко
Себастьян Джовинко
0
Амаури
Амаури