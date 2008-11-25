Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Бендтнер 87
1:0
Матч завершен
Динамо
Киев
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
25 нояб. 2008, 22:45 МСК
25.11.2008, 22:45 МСК
вторник
Ален Хамер
Ален Хамер
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
71
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
90
0
ван Перси
Робин ван Перси
90
0
Вела
Карлос Вела
78
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Гиббс
Киран Гиббс
0
Хойт
Гэвин Хойт
0
Уилшир
Джек Уилшир
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
87'
0
Симпсон
Джей Симпсон
Динамо
мин
0
Богуш
Станислав Богуш
90
0
Эль Каддури
Бадр Эль Каддури
90
0
Асатиани
Малхаз Асатиани
90
0
Диакате
Папе Диакате
90
0
Бетао
Бетао
90
0
Гиоане
Тибериу Гиоане
90
0
Вукоевич
Огнен Вукоевич
90
0
Алиев
Александр Алиев
90
0
Еременко
Роман Еременко
90
0
Милевский
Артем Милевский
90
0
Бангура
Исмаэль Бангура
90
Запасные
0
Шовковский
Александр Шовковский
0
Саблич
Горан Саблич
0
Допилка
Олег Допилка
0
Корреа
Карлос Корреа
0
Чернат
Флорин Чернат
0
Шацких
Максим Шацких
0
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко