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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Джилардино 45
1:2
Матч завершен
Лион
Лион
Макун 15
Бензема 27
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
25 нояб. 2008, 22:45 МСК
25.11.2008, 22:45 МСК
вторник
Виктор Кашшаи
Виктор Кашшаи
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Варгас
Хуан Варгас
90
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
46
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
0
Заири
Жаоад Заири
90
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Мело
Фелипе Мело
80
0
Сантана
Марио Сантана
55
0
Кузманович
Здравко Кузманович
90
0
Джилардино
Альберто Джилардино
45'
45'
90
0
Муту
Адриан Муту
90
Запасные
0
Сторари
Марко Сторари
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
0
Гобби
Массимо Гобби
0
Альмирон
Серхио Альмирон
0
Паццини
Джампаоло Паццини
0
Освальдо
Пабло Освальдо
0
Йоветич
Стеван Йоветич
Лион
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Гроссо
Фабио Гроссо
90
0
Крис
Крис
90
0
Бумсонг
Жан-Ален Бумсонг
90
0
Менса
Джон Менса
90
0
Жуниньо
Жуниньо
90
0
Тулалан
Жереми Тулалан
90
0
Макун
Жан Макун
15'
15'
90
0
Бензема
Карим Бензема
27'
27'
90
0
Гову
Сидней Гову
90
Запасные
0
Веркутр
Реми Веркутр
0
Эдерсон
Эдерсон
0
Мунье
Антони Мунье
0
Форэ
Себастьян Форэ
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн