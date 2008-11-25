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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Клозе 57
Тони 61
Клозе 71
3:0
Матч завершен
Стяуа
Бухарест
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
25 нояб. 2008, 22:45 МСК
25.11.2008, 22:45 МСК
вторник
Эрик Брамхар
Эрик Брамхар
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
0
Лусио
Лусио
78
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Оддо
Массимо Оддо
90
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Тони
Лука Тони
61'
61'
82
0
Клозе
Мирослав Клозе
57'
71'
57', 71'
90
Запасные
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
0
Лелль
Кристиан Лелль
0
Брено
Брено
0
Оттль
Андреас Оттль
0
Соса
Хосе Соса
0
Кроос
Тони Кроос
0
Боровски
Тим Боровски
Стяуа
мин
0
Сапата
Робинсон Сапата
90
0
Гоян
Дорин Гоян
90
0
Гионеа
Сорин Гионеа
90
0
Радои
Мирел Радои
90
0
Голанский
Павел Голанский
90
0
Марин
Петре Марин
90
0
Николицэ
Бэнел Николицэ
90
0
Секели
Янош Секели
63
0
Станку
Богдан Станку
78
Запасные
0
Семеду
Антониу Семеду
0
Плешан
Михайта Плешан
0
Гомеш
Тиагу Гомеш
0
Артуро
Артуро