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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
0:0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
25 нояб. 2008, 22:45 МСК
25.11.2008, 22:45 МСК
вторник
Роберто Розетти
Роберто Розетти
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Фуэнтес
Фабрицио Фуэнтес
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Пирес
Робер Пирес
66
0
Сенна
Маркос Сенна
46
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
0
Касорла
Санти Касорла
90
0
Росси
Джузеппе Росси
90
0
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
90
Запасные
0
Виера
Себастьян Виера
0
Сиган
Паскаль Сиган
0
Лопес
Анхель Лопес
0
Эдмилсон
Эдмилсон
0
Фернандес
Матиас Фернандес
0
Бруно
Бруно
Манчестер Юнайтед
мин
0
Кушчак
Томаш Кушчак
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
0
Эванс
Джонни Эванс
90
0
О'Ши
Джон О'Ши
90
0
Нани
Нани
86
0
Кэррик
Майкл Кэррик
87
0
Флетчер
Даррен Флетчер
81
0
Андерсон
Андерсон
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
90
0
Руни
Уэйн Руни
90
Запасные
0
Фостер
Бен Фостер
0
Видич
Неманья Видич
0
Рафаэл
Рафаэл
0
Гиггз
Райан Гиггз
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
0
Гибсон
Даррон Гибсон
0
Тевес
Карлос Тевес