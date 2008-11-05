Матч завершен
Селтик
Глазго
1:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
5 нояб. 2008, 22:45 МСК
5.11.2008, 22:45 МСК
среда
Том Хеннинг Эвребё
Том Хеннинг Эвребё
Главный Судья
Составы