Матч завершен
Марсель
Марсель
3:0
Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
4 нояб. 2008, 22:45 МСК
4.11.2008, 22:45 МСК
вторник
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы