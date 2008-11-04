Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
1:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
4 нояб. 2008, 22:45 МСК
4.11.2008, 22:45 МСК
вторник
Мартин Ханссон
Мартин Ханссон
Главный Судья
Составы