Матч завершен
ЧФР Клуж
Бухарест
1:2
Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
4 нояб. 2008, 22:45 МСК
4.11.2008, 22:45 МСК
вторник
Массимо Бузакка
Массимо Бузакка
Главный Судья
Составы