Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
2:0
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
22 окт. 2008, 21:45 МСК
22.10.2008, 21:45 МСК
среда
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
Составы