Матч завершен
Атлетико
Мадрид
1:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
22 окт. 2008, 21:45 МСК
22.10.2008, 21:45 МСК
среда
Клаус Бо Ларсен
Клаус Бо Ларсен
Главный Судья
Составы