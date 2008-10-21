Матч завершен
Ювентус
Турин
2:1
Матч завершен
Реал
Мадрид
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
21 окт. 2008, 21:45 МСК
21.10.2008, 21:45 МСК
вторник
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы