Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:1
Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
21 окт. 2008, 19:30 МСК
21.10.2008, 19:30 МСК
вторник
Педру Проэнса
Педру Проэнса
Главный Судья
Составы