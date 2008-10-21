Матч завершен
Порту
Порту
0:1
Матч завершен
Динамо
Киев
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
21 окт. 2008, 21:45 МСК
21.10.2008, 21:45 МСК
вторник
Терье Хауге
Терье Хауге
Главный Судья
Составы