Матч завершен
Стяуа
Бухарест
3:5
Матч завершен
Лион
Лион
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
21 окт. 2008, 21:45 МСК
21.10.2008, 21:45 МСК
вторник
Составы