Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
3:0
Матч завершен
Селтик
Глазго
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
21 окт. 2008, 21:45 МСК
21.10.2008, 21:45 МСК
вторник
Франк Де Блекере
Франк Де Блекере
Главный Судья
Составы