Матч завершен
Атлетико
Мадрид
2:1
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
1 окт. 2008, 21:45 МСК
1.10.2008, 21:45 МСК
среда
Том Хеннинг Эвребё
Том Хеннинг Эвребё
Главный Судья
Составы