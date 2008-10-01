Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
2:0
Матч завершен
Базель
Базель
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
1 окт. 2008, 21:45 МСК
1.10.2008, 21:45 МСК
среда
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы