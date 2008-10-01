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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
1:1
Матч завершен
Вердер
Бремен
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
1 окт. 2008, 21:45 МСК
1.10.2008, 21:45 МСК
среда
Любош Михел
Любош Михел
Главный Судья
Составы