Матч завершен
ЧФР Клуж
Бухарест
0:0
Матч завершен
Челси
Лондон
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
1 окт. 2008, 21:45 МСК
1.10.2008, 21:45 МСК
среда
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы