Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
1:2
Матч завершен
Реал
Мадрид
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
30 сент. 2008, 19:30 МСК
30.09.2008, 19:30 МСК
вторник
Массимо Бузакка
Массимо Бузакка
Главный Судья
Составы