Матч завершен
БАТЭ
Борисов
2:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
30 сент. 2008, 21:45 МСК
30.09.2008, 21:45 МСК
вторник
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы