Матч завершен
Арсенал
Лондон
4:0
Матч завершен
Порту
Порту
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
30 сент. 2008, 21:45 МСК
30.09.2008, 21:45 МСК
вторник
Херберт Фандель
Херберт Фандель
Главный Судья
Составы