Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
0:0
Матч завершен
Стяуа
Бухарест
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
30 сент. 2008, 21:45 МСК
30.09.2008, 21:45 МСК
вторник
Майк Райли
Майк Райли
Главный Судья
Составы