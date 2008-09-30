Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
1:0
Матч завершен
Селтик
Глазго
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
30 сент. 2008, 21:45 МСК
30.09.2008, 21:45 МСК
вторник
Виктор Кашшаи
Виктор Кашшаи
Главный Судья
Составы