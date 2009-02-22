Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Лечче
Лечче
0:2
Матч завершен
Лацио
Рим
Фоджа 11
Коларов 50
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
22 февр. 2009, 17:00 МСК
22.02.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Андреа Джервазони
Андреа Джервазони
Главный Судья
Составы
Лечче
мин
0
Бенусси
Франческо Бенусси
90
0
Джулиатто
Альберто Джулиатто
69
0
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
0
Фабиано
Фабиано
90
0
Поленьи
Тициано Поленьи
90
0
Арьятти
Лука Арьятти
90
0
Эдиньо
Эдиньо
90
0
Касерта
Фабио Касерта
90
0
Качья
Даниэле Качья
90
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
90
Запасные
0
Петрачи
Давиде Петрачи
0
Эспозито
Андреа Эспозито
0
Дзанкетта
Андреа Дзанкетта
0
Мунари
Джанни Мунари
0
Вивес
Джузеппе Вивес
0
Пападопулос
Димитриос Пападопулос
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Коларов
Александар Коларов
50'
50'
90
0
Крибари
Санчес Крибари
90
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
90
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Фоджа
Паскуале Фоджа
11'
11'
90
0
Матузалем
Матузалем
90
0
Брокки
Кристиан Брокки
90
0
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
0
Пандев
Горан Пандев
90
0
Сарате
Мауро Сарате
73
Запасные
0
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
0
Розегнал
Давид Розегнал
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
0
Раду
Штефан Раду
0
Дабо
Усман Дабо
0
Манфредини
Манфредини
0
Рокки
Томмазо Рокки