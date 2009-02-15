Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Мотта 12
Палладино 38
Милито 56
3:3
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Муту 60
Муту 80
Муту 90
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
15 февр. 2009, 17:00 МСК
15.02.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
0
Рубиньо
Рубиньо
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Феррари
Маттео Феррари
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Место
Джандоменико Место
69
0
Юрич
Иван Юрич
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
12'
12'
90
0
Росси
Марко Росси
77
0
Палладино
Раффаэле Палладино
38'
38'
46
0
Милито
Диего Милито
56'
56'
90
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
0
Миланетто
Омар Миланетто
0
Оливера
Рубен Оливера
0
Модесто
Франческо Модесто
0
Янкович
Бошко Янкович
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
0
Комотто
Джанлука Комотто
78
0
Варгас
Хуан Варгас
90
0
Донадель
Марко Донадель
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
54
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Джилардино
Альберто Джилардино
90
0
Муту
Адриан Муту
80'
90'
60'
80', 90'
60'
90
0
Йоветич
Стеван Йоветич
90
Запасные
0
Сторари
Марко Сторари
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
0
Гобби
Массимо Гобби
0
Семиоли
Франко Семиоли
0
Заири
Жаоад Заири
0
Бонаццоли
Эмилиано Бонаццоли