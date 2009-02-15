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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Адриано 29
Станкович 43
2:1
Матч завершен
Милан
Милан
Пато 70
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
15 февр. 2009, 22:30 МСК
15.02.2009, 22:30 МСК
воскресенье
Роберто Розетти
Роберто Розетти
Главный Судья
Составы
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Сантон
Давиде Сантон
90
0
Киву
Кристиан Киву
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
0
Майкон
Майкон
90
0
Мунтари
Салли Мунтари
88
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Станкович
Деян Станкович
43'
43'
83
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Адриано
Адриано
29'
29'
81
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
0
Кордоба
Иван Кордоба
0
Максвелл
Максвелл
0
Фигу
Луиш Фигу
0
Виейра
Патрик Виейра
0
Крус
Хулио Рикардо Крус
Милан
мин
0
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
90
0
Мальдини
Паоло Мальдини
90
0
Каладзе
Каха Каладзе
78
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Амброзини
Массимо Амброзини
90
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Пато
Пато
70'
70'
90
0
Бекхэм
Дэвид Бекхэм
58
0
Роналдиньо
Роналдиньо
90
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
90
Запасные
0
Сендерос
Филипп Сендерос
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
0
Антонини
Лука Антонини
0
Фламини
Матье Фламини
0
Эмерсон
Эмерсон
0
Индзаги
Филиппо Индзаги