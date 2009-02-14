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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Сивилья 77
1:1
Матч завершен
Торино
Турин
Абате 38
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
14 февр. 2009, 20:00 МСК
14.02.2009, 20:00 МСК
суббота
Массимилиано Саккани
Массимилиано Саккани
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Крибари
Санчес Крибари
90
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
77'
77'
90
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Фоджа
Паскуале Фоджа
90
0
Матузалем
Матузалем
90
0
Дабо
Усман Дабо
46
0
Брокки
Кристиан Брокки
90
0
Пандев
Горан Пандев
81
0
Рокки
Томмазо Рокки
90
Запасные
0
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
0
Розегнал
Давид Розегнал
0
Раду
Штефан Раду
0
Манфредини
Манфредини
0
Маури
Стефано Маури
0
Фараони
Давиде Фараони
0
Индзаги
Симоне Индзаги
Торино
мин
0
Серени
Маттео Серени
90
0
Пизано
Марко Пизано
90
0
Натали
Чезаре Натали
90
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
90
0
Коломбо
Риккардо Коломбо
90
0
Дзанетти
Паоло Дзанетти
90
0
Корини
Эудженио Корини
81
0
Джемаили
Блерим Джемаили
90
0
Абате
Иньяцио Абате
38'
38'
82
0
Розина
Алессандро Розина
90
0
Вентола
Никола Вентола
90
Запасные
0
Кальдерони
Алекс Кальдерони
0
Ди Лорето
Марко Ди Лорето
0
Бароне
Симоне Бароне
0
Гасбаррони
Андреа Гасбаррони
0
Диана
Аймо Стефано Диана
0
Бьянки
Роландо Бьянки
0
Стеллоне
Роберто Стеллоне