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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Амаури 62
1:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Паццини 10
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
15 февр. 2009, 17:00 МСК
15.02.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Легротталье
Никола Легротталье
90
0
Мельберг
Улоф Мельберг
90
0
Грыгера
Зденек Грыгера
90
0
Недвед
Павел Недвед
90
0
Тиагу
Тиагу
89
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
46
0
Каморанези
Мауро Каморанези
70
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
90
0
Амаури
Амаури
62'
62'
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
0
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
0
Экдаль
Альбин Экдаль
0
Джовинко
Себастьян Джовинко
Сампдория
мин
0
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
0
Раджи
Андреа Раджи
59
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
72
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
0
Франческини
Даниеле Франческини
90
0
Саммарко
Паоло Саммарко
90
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Падалино
Марко Падалино
90
0
Паццини
Джампаоло Паццини
10'
10'
90
0
Кассано
Антонио Кассано
78
Запасные
0
Миранте
Антонио Миранте
0
Ферри
Микеле Ферри
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
0
Циглер
Рето Циглер
0
Дессена
Даниэле Дессена
0
Мустаккио
Маттиа Мустаккио
0
Марилунго
Гвидо Марилунго