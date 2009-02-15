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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Капелли 52
Дони 56
Дони 59
3:0
Матч завершен
Рома
Рим
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
15 февр. 2009, 17:00 МСК
15.02.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Эмидио Морганти
Эмидио Морганти
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
0
Консильи
Андреа Консильи
90
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
0
Капелли
Даниэле Капелли
52'
52'
90
0
Манфредини
Томас Манфредини
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
90
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Флоккари
Сержио Флоккари
87
0
Дони
Кристиано Дони
56'
59'
56', 59'
67
Запасные
0
Коппола
Фердинандо Коппола
0
Пеллегрино
Максимилано Пеллегрино
0
Пелузо
Федерико Пелузо
0
Парравичини
Франческо Парравичини
0
Дефенди
Марино Дефенди
0
Плазмати
Джанвито Плазмати
0
Черчи
Алессио Черчи
Рома
мин
0
Дони
Дони
90
0
Тонетто
Макс Тонетто
90
0
Жуан
Жуан
90
0
Мексес
Филипп Мексес
90
0
Мотта
Марко Мотта
90
0
Тотти
Франческо Тотти
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Перротта
Симоне Перротта
90
0
Бриги
Маттео Бриги
90
0
Вучинич
Мирко Вучинич
90
0
Писарро
Давид Писарро
58
Запасные
0
Лориа
Симоне Лориа
0
Диамутене
Сулеймани Диамутене
0
Филипе
Филипе
0
Баптиста
Жулио Баптиста
0
Монтелла
Винченцо Монтелла