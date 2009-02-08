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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
Вентола 64
1:1
Матч завершен
Кьево
Верона
Итальяно 82
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
8 февр. 2009, 17:00 МСК
8.02.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Маттео Трефолони
Маттео Трефолони
Главный Судья
Составы
Торино
мин
0
Серени
Маттео Серени
90
0
Рубин
Маттео Рубин
90
0
Натали
Чезаре Натали
90
0
Абате
Иньяцио Абате
90
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
90
0
Ди Лорето
Марко Ди Лорето
90
0
Дзанетти
Паоло Дзанетти
90
0
Диана
Аймо Стефано Диана
55
0
Джемаили
Блерим Джемаили
77
0
Розина
Алессандро Розина
70
0
Стеллоне
Роберто Стеллоне
90
Запасные
0
Кальдерони
Алекс Кальдерони
0
Пизано
Марко Пизано
0
Коломбо
Риккардо Коломбо
0
Корини
Эудженио Корини
0
Бароне
Симоне Бароне
0
Гасбаррони
Андреа Гасбаррони
0
Вентола
Никола Вентола
64'
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Мореро
Сантьяго Мореро
90
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Фрей
Николас Фрей
90
0
Марколини
Микеле Марколини
66
0
Ригони
Лука Ригони
90
0
Пинци
Джампьеро Пинци
82
0
Лусиано
Лусиано
76
0
Макинва
Стефен Макинва
90
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Сардо
Дженнаро Сардо
0
Скардина
Франческо Скардина
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
0
Итальяно
Винченцо Итальяно
82'
0
Керлон
Керлон
0
Эспозито
Мауро Эспозито