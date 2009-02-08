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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Сисиньо 26
Вучинич 48
Баптиста 90
3:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
8 февр. 2009, 17:00 МСК
8.02.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Рома
мин
0
Дони
Дони
90
0
Тонетто
Макс Тонетто
90
0
Жуан
Жуан
90
0
Мексес
Филипп Мексес
90
0
Сисиньо
Сисиньо
26'
26'
31
0
Перротта
Симоне Перротта
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Бриги
Маттео Бриги
90
0
Тотти
Франческо Тотти
79
0
Таддеи
Родриго Таддеи
90
0
Вучинич
Мирко Вучинич
48'
48'
63
Запасные
0
Лориа
Симоне Лориа
0
Мотта
Марко Мотта
0
Аквилани
Альберто Аквилани
0
Писарро
Давид Писарро
0
Баптиста
Жулио Баптиста
90'
0
Монтелла
Винченцо Монтелла
Дженоа
мин
0
Рубиньо
Рубиньо
63
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
58
0
Феррари
Маттео Феррари
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Скулли
Джузеппе Скулли
90
0
Юрич
Иван Юрич
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
90
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
46
0
Янкович
Бошко Янкович
90
0
Милито
Диего Милито
90
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
0
Миланетто
Омар Миланетто
0
Росси
Марко Росси
0
Оливера
Рубен Оливера
0
Место
Джандоменико Место
0
Палладино
Раффаэле Палладино