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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лечче
Лечче
0:3
Матч завершен
Интер
Милан
Ибрагимович 13
Фигу 71
Станкович 82
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
7 февр. 2009, 20:00 МСК
7.02.2009, 20:00 МСК
суббота
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Лечче
мин
0
Бенусси
Франческо Бенусси
90
0
Эспозито
Андреа Эспозито
90
0
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
0
Фабиано
Фабиано
90
0
Поленьи
Тициано Поленьи
90
0
Вайго
Н'Диайе-Папа Вайго
59
0
Арьятти
Лука Арьятти
90
0
Эдиньо
Эдиньо
65
0
Касерта
Фабио Касерта
90
0
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо
90
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
67
Запасные
0
Розати
Антонио Розати
0
Анжело
Анжело
0
Дзанкетта
Андреа Дзанкетта
0
Ардито
Андреа Ардито
0
Джулиатто
Альберто Джулиатто
0
Пападопулос
Димитриос Пападопулос
0
Качья
Даниэле Качья
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Сантон
Давиде Сантон
90
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
0
Матерацци
Марко Матерацци
90
0
Майкон
Майкон
90
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Мунтари
Салли Мунтари
81
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Станкович
Деян Станкович
82'
82'
90
0
Фигу
Луиш Фигу
71'
71'
72
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
13'
13'
85
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Киву
Кристиан Киву
0
Кордоба
Иван Кордоба
0
Максвелл
Максвелл
0
Мансини
Алессандро Мансини
0
Креспо
Эрнан Креспо
0
Балотелли
Марио Балотелли