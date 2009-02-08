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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Джилардино 90
1:0
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
8 февр. 2009, 17:00 МСК
8.02.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Андреа Де Марко
Андреа Де Марко
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Варгас
Хуан Варгас
79
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
46
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
0
Заири
Жаоад Заири
90
0
Донадель
Марко Донадель
90
0
Мело
Фелипе Мело
90
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
59
0
Джилардино
Альберто Джилардино
90'
90'
90
0
Муту
Адриан Муту
90
Запасные
0
Аврамов
Влада Аврамов
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
0
Гобби
Массимо Гобби
0
Комотто
Джанлука Комотто
0
Семиоли
Франко Семиоли
0
Бонаццоли
Эмилиано Бонаццоли
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Розегнал
Давид Розегнал
90
0
Крибари
Санчес Крибари
90
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
0
Матузалем
Матузалем
90
0
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
0
Брокки
Кристиан Брокки
67
0
Пандев
Горан Пандев
90
0
Сарате
Мауро Сарате
90
0
Фоджа
Паскуале Фоджа
83
Запасные
0
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
0
Туйя
Алессандро Туйя
0
Дабо
Усман Дабо
0
Манфредини
Манфредини
0
Маури
Стефано Маури
0
Фараони
Давиде Фараони
0
Мендичино
Этторе Мендичино