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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Лавесси 24
Гамшик 28
2:2
Матч завершен
Удинезе
Удине
Ди Натале 33
Квальярелла 45
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
31 янв. 2009, 20:15 МСК
31.01.2009, 20:15 МСК
суббота
Андреа Джервазони
Андреа Джервазони
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
0
Наварро
Николас Гастон Наварро
90
0
Маджо
Кристиан Маджо
70
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
90
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
0
Витале
Луиджи Витале
90
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
0
Гамшик
Марек Гамшик
28'
28'
90
0
Блази
Мануэле Блази
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
24'
24'
90
0
Денис
Херман Денис
90
Запасные
0
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
0
Ароника
Сальваторе Ароника
0
Больячино
Мариано Больячино
0
Пациенца
Микеле Пациенца
0
Салайета
Марсело Салайета
0
Пиа
Жоао Инасио Пиа
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Лукович
Александар Лукович
90
0
Кода
Андреа Кода
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Ферронетти
Дамиано Ферронетти
76
0
Асамоа
Квадво Асамоа
90
0
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
90
0
Инлер
Гекхан Инлер
90
0
Исла
Маурисио Исла
90
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
33'
33'
68
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
45'
45'
88
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Фелипе
Фелипе
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
0
Ободо
Кристиан Ободо
0
Пепе
Симоне Пепе
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
0
Санчес
Алексис Санчес