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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Бурдиссо 58
1:1
Матч завершен
Торино
Турин
Бьянки 47
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
1 февр. 2009, 17:15 МСК
1.02.2009, 17:15 МСК
воскресенье
Мауро Бергонци
Мауро Бергонци
Главный Судья
Составы
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Максвелл
Максвелл
46
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
58'
58'
90
0
Кордоба
Иван Кордоба
90
0
Сантон
Давиде Сантон
90
0
Майкон
Майкон
90
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Станкович
Деян Станкович
43
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Крус
Хулио Рикардо Крус
70
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Ривас
Нельсон Ривас
0
Хименес
Луис Хименес
0
Фигу
Луиш Фигу
0
Мансини
Алессандро Мансини
0
Куарежма
Рикарду Куарежма
0
Креспо
Эрнан Креспо
Торино
мин
0
Серени
Маттео Серени
90
0
Огбонна
Анжело Огбонна
90
0
Ривальта
Клаудио Ривальта
37
0
Абате
Иньяцио Абате
80
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
90
0
Ди Лорето
Марко Ди Лорето
90
0
Дзанетти
Паоло Дзанетти
90
0
Диана
Аймо Стефано Диана
90
0
Джемаили
Блерим Джемаили
90
0
Розина
Алессандро Розина
90
0
Бьянки
Роландо Бьянки
47'
47'
67
Запасные
0
Кальдерони
Алекс Кальдерони
0
Рубин
Маттео Рубин
0
Коломбо
Риккардо Коломбо
0
Корини
Эудженио Корини
0
Бароне
Симоне Бароне
0
Аморузо
Никола Аморузо
0
Стеллоне
Роберто Стеллоне