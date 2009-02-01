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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Кьево
Верона
Ригони 72
1:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Паццини 70
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
1 февр. 2009, 17:15 МСК
1.02.2009, 17:15 МСК
воскресенье
Габриэле Гава
Габриэле Гава
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Мореро
Сантьяго Мореро
90
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Фрей
Николас Фрей
90
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
90
0
Ригони
Лука Ригони
72'
72'
90
0
Итальяно
Винченцо Итальяно
87
0
Лусиано
Лусиано
90
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
85
0
Эспозито
Мауро Эспозито
46
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Скардина
Франческо Скардина
0
Моро
Фабио Моро
0
Гриппо
Симоне Гриппо
0
Макинва
Стефен Макинва
0
Керлон
Керлон
0
Богдани
Эрьон Богдани
Сампдория
мин
0
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
0
Луккини
Стефано Луккини
90
0
Циглер
Рето Циглер
90
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
0
Дельвеккио
Дженнаро Дельвеккио
43
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Саммарко
Паоло Саммарко
90
0
Паццини
Джампаоло Паццини
70'
70'
90
0
Кассано
Антонио Кассано
90
Запасные
0
Миранте
Антонио Миранте
0
Беллуччи
Клаудио Беллуччи
0
Мустаккио
Маттиа Мустаккио
0
Марилунго
Гвидо Марилунго