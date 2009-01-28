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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Милан
Милан
Бекхэм 33
1:1
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Милито 88
Серия А, 21 тур
Серия А,
21 тур
Италия
28 янв. 2009, 22:30 МСК
28.01.2009, 22:30 МСК
среда
Андреа Джервазони
Андреа Джервазони
Главный Судья
Составы
Милан
мин
0
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
90
0
Мальдини
Паоло Мальдини
90
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
90
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
79
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Амброзини
Массимо Амброзини
90
0
Бекхэм
Дэвид Бекхэм
33'
33'
71
0
Пато
Пато
74
Запасные
0
Сендерос
Филипп Сендерос
0
Антонини
Лука Антонини
0
Фламини
Матье Фламини
0
Роналдиньо
Роналдиньо
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
0
Шевченко
Андрей Шевченко
Дженоа
мин
0
Рубиньо
Рубиньо
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Место
Джандоменико Место
90
0
Модесто
Франческо Модесто
40
0
Миланетто
Омар Миланетто
90
0
Юрич
Иван Юрич
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
46
0
Скулли
Джузеппе Скулли
63
0
Милито
Диего Милито
88'
88'
90
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
0
Росси
Марко Росси
0
Оливера
Рубен Оливера
0
Янкович
Бошко Янкович
0
Палладино
Раффаэле Палладино