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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Квальярелла 20
Ди Натале 74
2:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Яквинта 77
Серия А, 21 тур
Серия А,
21 тур
Италия
28 янв. 2009, 22:30 МСК
28.01.2009, 22:30 МСК
среда
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
90
0
Кода
Андреа Кода
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Домицци
Маурицио Домицци
90
0
Инлер
Гекхан Инлер
90
0
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
90
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
74'
74'
81
0
Исла
Маурисио Исла
90
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
20'
20'
85
0
Асамоа
Квадво Асамоа
90
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Фелипе
Фелипе
0
Ферронетти
Дамиано Ферронетти
0
Ободо
Кристиан Ободо
0
Пепе
Симоне Пепе
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
0
Санчес
Алексис Санчес
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Легротталье
Никола Легротталье
90
0
Грыгера
Зденек Грыгера
90
0
Недвед
Павел Недвед
90
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
0
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
83
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
46
0
Джовинко
Себастьян Джовинко
90
0
Амаури
Амаури
82
Запасные
0
Кименти
Антонио Кименти
0
Де Челье
Паоло Де Челье
0
Мельберг
Улоф Мельберг
0
Экдаль
Альбин Экдаль
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
77'
0
Трезеге
Давид Трезеге