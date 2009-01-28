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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Сантана 47
Монтоливо 79
2:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Витале 49
Серия А, 21 тур
Серия А,
21 тур
Италия
28 янв. 2009, 22:30 МСК
28.01.2009, 22:30 МСК
среда
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
0
Гобби
Массимо Гобби
63
0
Заири
Жаоад Заири
90
0
Комотто
Джанлука Комотто
90
0
Сантана
Марио Сантана
47'
47'
90
0
Донадель
Марко Донадель
90
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
79'
79'
90
0
Мело
Фелипе Мело
90
0
Джилардино
Альберто Джилардино
90
0
Йоветич
Стеван Йоветич
46
Запасные
0
Сторари
Марко Сторари
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
0
Семиоли
Франко Семиоли
0
Гулан
Никола Гулан
0
Бонаццоли
Эмилиано Бонаццоли
Наполи
мин
0
Джанельо
Маттео Джанельо
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
90
0
Ароника
Сальваторе Ароника
90
0
Витале
Луиджи Витале
49'
49'
90
0
Блази
Мануэле Блази
90
0
Пациенца
Микеле Пациенца
69
0
Больячино
Мариано Больячино
81
0
Маджо
Кристиан Маджо
90
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
90
0
Салайета
Марсело Салайета
90
Запасные
0
Грава
Джанлука Грава
0
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
0
Монтервино
Франческо Монтервино
0
Маннини
Даниеле Маннини
0
Руссотто
Андреа Руссотто
0
Денис
Херман Денис