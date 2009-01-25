Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Лечче
Лечче
Мунари 12
Мунари 45
Кастильо 73
3:3
Матч завершен
Торино
Турин
Саумель 47
Деллафьоре 56
Натали 77
Серия А, 20 тур
Серия А,
20 тур
Италия
25 янв. 2009, 17:00 МСК
25.01.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Маттео Трефолони
Маттео Трефолони
Главный Судья
Составы
Лечче
мин
0
Ардито
Андреа Ардито
90
0
Бенусси
Франческо Бенусси
90
0
Джулиатто
Альберто Джулиатто
90
0
Фабиано
Фабиано
90
0
Эспозито
Андреа Эспозито
90
0
Поленьи
Тициано Поленьи
52
0
Арьятти
Лука Арьятти
90
0
Мунари
Джанни Мунари
12'
45'
12', 45'
60
0
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо
73'
73'
90
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
90
Запасные
0
Розати
Антонио Розати
0
Стендардо
Гульермо Стендардо
0
Анжело
Анжело
0
Скьяви
Рафаэле Скьяви
0
Пападопулос
Димитриос Пападопулос
0
Качья
Даниэле Качья
0
Конан
Аксель Седрик Конан
Торино
мин
0
Серени
Маттео Серени
90
0
Огбонна
Анжело Огбонна
90
0
Натали
Чезаре Натали
77'
77'
90
0
Абате
Иньяцио Абате
83
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
56'
56'
90
0
Ди Лорето
Марко Ди Лорето
90
0
Корини
Эудженио Корини
90
0
Джемаили
Блерим Джемаили
51
0
Саумель
Юрген Саумель
47'
47'
90
0
Розина
Алессандро Розина
90
0
Бьянки
Роландо Бьянки
68
Запасные
0
Кальдерони
Алекс Кальдерони
0
Коломбо
Риккардо Коломбо
0
Вайлатти
Томмасо Вайлатти
0
Диана
Аймо Стефано Диана
0
Вентола
Никола Вентола
0
Аморузо
Никола Аморузо
0
Стеллоне
Роберто Стеллоне