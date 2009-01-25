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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Адриано 45
1:0
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 20 тур
Серия А,
20 тур
Италия
25 янв. 2009, 22:30 МСК
25.01.2009, 22:30 МСК
воскресенье
Доменико Чели
Доменико Чели
Главный Судья
Составы
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Сантон
Давиде Сантон
90
0
Киву
Кристиан Киву
83
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
46
0
Майкон
Майкон
90
0
Мунтари
Салли Мунтари
90
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Адриано
Адриано
45'
45'
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Станкович
Деян Станкович
90
0
Мансини
Алессандро Мансини
78
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Кордоба
Иван Кордоба
0
Максвелл
Максвелл
0
Фигу
Луиш Фигу
0
Куарежма
Рикарду Куарежма
0
Креспо
Эрнан Креспо
0
Крус
Хулио Рикардо Крус
Сампдория
мин
0
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
51
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Раджи
Андреа Раджи
60
0
Франческини
Даниеле Франческини
63
0
Дессена
Даниэле Дессена
90
0
Саммарко
Паоло Саммарко
90
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
0
Паццини
Джампаоло Паццини
90
0
Дельвеккио
Дженнаро Дельвеккио
90
Запасные
0
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
0
Миранте
Антонио Миранте
0
Циглер
Рето Циглер
0
Падалино
Марко Падалино
0
Беллуччи
Клаудио Беллуччи
0
Марилунго
Гвидо Марилунго